西澳裝16部攝錄機 捕捉流星影像

【本報綜合報道】澳洲西澳省珀斯天文台在政府資助下，正在與民間天文學家和社區團體合作，在西澳城鎮安裝16部攝錄機，它們將捕捉流星影像，並有望激發當地學生對天文的興趣。所有新相機將於本月上線。

澳媒前日報道，因地理位置獨特，澳洲的67個攝錄機中，有54個位於西澳省。新的16部攝錄機將向全球流星網絡（Global Meteor Network）發送數據，該網絡在全球設有1,000多個攝錄機。這些數據有助評估地球可能面臨的威脅、追蹤流星降落位置以及了解有關早期太陽系的更多資訊。

位於西澳南部的科佐奴普是參加是次計劃的小鎮之一，雖然人口不足900人，但當地一間社區中心對參與計劃非常熱衷，他們還透過設置螢幕，向當地人展示新攝錄機拍攝的鏡頭，讓民眾能夠準確地看到國際專家所看到的內容。中心經理沃特金（Jill Watkin）指，作為一個鄉村小鎮，會經常在相關項目上被忽視，希望中心能夠如同珀斯許多博物館一樣，提供給學生各種學習項目。