拆回教清真寺指違建 引發暴動 印度宗教衝突激化5死逾百傷

【本報綜合報道】印度宗教衝突激化，北阿肯德邦哈爾德瓦尼市政府上周四派員拆除被指違建的一座回教學習中心及一座清真寺，引發暴動，造成最少5人死亡及逾百人受傷。政府當晚宣布宵禁、切斷網絡通訊，並准許警員向暴徒開火，當地各級學校翌日停課。

宣布宵禁 允向示威者開火 報道指，政府指上述建築物違章，因此必須拆除。當地居民阻止不果，與當局人員爆發肢體衝突，石塊與棍棒齊飛；當地警局、及大批車輛亦遭人縱火。網上充斥各種仇恨訊息，回教族群認為被針對及冒犯；印度教族群則指摘回教徒違法在先，還攻擊公務人員。

過去一周，印度德里一座有600年至800年歷史的清真寺，也被指是違章建築而遭拆除；印度教聖城瓦拉納西地方法院，則批准印度教徒進入當地一座具爭議清真寺的地下室，依印度教儀式做禮拜。

上述事件已令多地緊張氛圍不斷升溫。印度將於今年第二季舉行國會下議院大選，惟選委會仍未公告確切日期。有分析人士擔心，隨着選舉接近，恐有政治人物操弄宗教情緒，試圖從中獲利。2011年全國普查顯示，印度約有79.8%民眾為印度教徒、14.2%為回教徒。