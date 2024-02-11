兩前總理均稱勝選 巴國政局恐更混亂

大選結果未出爐 巴基斯坦上周四舉行國民議會（下議院）選舉，最終結果仍未出爐。根據昨天初步結果顯示，多名支持前總理伊姆蘭汗的獨立候選人勝選，總席數甚至領先其他政黨。另一前總理謝里夫前天堅稱，其所屬巴基斯坦穆斯林聯盟在選舉中贏得最多議席，正與其他政黨討論組成聯合政府。

巴基斯坦國民議會共有336席，其中266席由普選產生，另外60席及10席分別為女性和非回教人士預留，各個黨派根據得票率按比例取得議席，只要取得169席即可控制國會。

最新結果顯示，與伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨有關獨立候選人一共取得98席，巴基斯坦穆斯林聯盟手握69席，人民黨則取得51席，尚有22席未有結果。

在囚伊姆蘭汗藉AI報喜 當得悉支持者勝選後，在囚伊姆蘭汗透過人工智能（AI）合成影片發布喜訊，並呼籲眾人展示保護手上選票力量，並說：「你們保持我的信任，你們大規模投票人數震驚所有人。」去年8月，伊姆蘭汗因貪污罪成而被判監禁3年，此後一直服刑，直至上月再因洩露國家機密罪及非法出售國禮罪而被判分別監禁10年和14年。

另一邊廂，謝里夫前天曾強調其政黨在選舉中勝出，不過同時承認沒有取得所需過半席位，未來會接觸其他黨派領袖，尋求籌組聯合政府。巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾昨天受訪時重申，國家需要穩定之手，方可走出無政府狀態及兩極化政治狀況。

謝里夫冀籌組聯合政府 外界早前預期，由於巴基斯坦正義運動黨遭受打壓，巴基斯坦穆斯林聯盟可在選舉中輕鬆取得多數議席，謝里夫亦有望再次登上總理寶座。美國傳媒形容，巴基斯坦穆斯林聯盟表現不如預期的好，多名獨立候選人勝選，完全是一場「意外勝利」。本報綜合報道