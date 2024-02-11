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岸田文雄稱須改變日朝關係
日本首相岸田文雄上周五在國會眾議院預算委員會被問及如何創造環境實現日朝首腦會談，藉此解決北韓綁架日本人問題時，他強調會親自作出必要判斷，正展開各種勸說工作；又提到鑑於日朝近年關係現狀，「強烈感覺到必須大膽改變現狀」。共同社報道，日本政府相關人士去年春天多次暗中與朝方人士接觸。（綜合報道）
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