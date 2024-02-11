2月11日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月11日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓4大政治勢力 組新黨參選
距離國會議員選舉尚有大約兩個月，已經退出南韓執政黨國民力量及在野共同民主黨的4大勢力代表，上周五在國會召開記者會，宣布組成新政黨改革新黨（暫名），將於春節假期後舉行新政黨成立大會。來自改革新黨、新未來、新選擇、原則和常識代表表示，他們已就合併參與選舉達成協定。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240211-0211_00180_028/韓4大政治勢力--組新黨參選
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc