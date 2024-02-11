韓4大政治勢力 組新黨參選

距離國會議員選舉尚有大約兩個月，已經退出南韓執政黨國民力量及在野共同民主黨的4大勢力代表，上周五在國會召開記者會，宣布組成新政黨改革新黨（暫名），將於春節假期後舉行新政黨成立大會。來自改革新黨、新未來、新選擇、原則和常識代表表示，他們已就合併參與選舉達成協定。（綜合報道）