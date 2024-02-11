美海軍兩棲戰備群 延長部署地中海

【本報綜合報道】美國福特號航空母艦打擊群結束在東地中海的部署行動後，美方現時在區內派駐配備第26海軍陸戰隊遠征隊的巴丹號兩棲戰備群。美國傳媒上周五報道，美國國防部正式延長該兩棲戰備群的部署行動，以應對中東地區緊張局勢。

這個兩棲戰備群由兩棲攻擊艦巴丹號、船塢登陸艦卡特‧霍爾號、兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成，這3艘軍艦去年7月從美國啟航時，原定前往波斯灣，回應伊朗騷擾及攻擊區內商船的行為。惟以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯同年10月爆發衝突後，它們緊急返回紅海接近以色列南部地區的海域戒備，如今位於東地中海。

福特號駛離 成唯一地區特遣隊 美國駐歐非海軍發言人向美國傳媒證實，在國防部長奧斯汀的指示下，巴丹號兩棲戰備群繼續留在地中海，為美方及盟友提供威懾及防禦選項，在美方自行選擇的任何時候及任何地點採取行動。第26海軍陸戰隊遠征隊是唯一具備特種作戰能力的海軍陸戰隊空地特遣隊，能夠執行奪取港口、疏散非戰鬥人員、支援使領館等任務。

報道指出，兩棲戰備群部署行動通常歷時6個月至7個月，這意味巴丹號、卡特‧霍爾號、梅薩維德號延長有關日程後，已經比正常情況下在海上執行更長時間的任務。原定接替巴丹號的兩棲攻擊艦拳師號理應去年11月從美國啟航，但受維修問題困擾，仍然需要接受額外的訓練才完全準備好部署，令巴丹號兩棲戰備群押後回國。