巴人建國難實現 白宮官員承認美犯錯

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，美國白宮首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）私下承認，非常清楚美國政府在應對巴勒斯坦加薩地帶戰爭時一直犯錯，為此表示明確歉意，並指對於以色列政府是否願意採取有意義措施實現巴勒斯坦建國，沒有任何信心。

應對加薩危機失誤 《紐約時報》報道，芬納上周四在密歇根州迪爾伯恩與阿拉伯裔美國政治領袖舉行閉門會議時，承認自回教激進組織哈馬斯去年10月7日攻入以色列以來，美國政府應對加薩地帶危機的過程中出現失誤，使人留下非常不好的印象，因為總統、政府和國家對巴勒斯坦人生命的重視程度，完全沒有得到充分的公開說明。

芬納指出，在以色列和沙特阿拉伯之間建立正式外交關係，是巴人建國的關鍵一步，需要兩國和美國在政治上犧牲，美國政府將不得不做出在國內和國會非常不受歡迎的事情，但不肯定以色列政府是否願意做出相應犧牲。部分以色列官員把加薩地帶居民比作動物，芬納承認美國政府本應更早公開譴責他們的言論。