拒哈馬斯部分條件 以另提方案啟停火談判

【本報綜合報道】以色列政府表明不接受巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開出的加薩地帶停火條件。美媒報道，雖然以色列拒絕哈馬斯大部分要求，但以方已經知會斡旋談判的埃及和卡塔爾調解人，準備好在兩周前一份原始停火草案的基礎上啟動談判。

美國新聞網站Axios報道，以色列不同意哈馬斯提出，在停火第一階段將以軍撤出加薩地帶和允許平民返回加薩地帶北部地區的要求。惟以方將同意討論，把以軍部隊重新部署到加薩地帶大型人口中心以外位置的問題。以方拒絕哈馬斯提出，在停火第一階段啟動關於恢復加薩地帶平靜會談中，加入「永久」或「最終」一詞，是因為以方不想承諾不繼續打擊哈馬斯。

以談判代表稱努力縮小分歧 報道指出，以色列官員向調解人強調，不會討論哈馬斯要求以軍解除圍困加薩地帶，而哈馬斯要求每釋放一名以色列人質就釋放多少名巴勒斯坦囚犯，是不合理，而哈馬斯附加一長串與加薩地帶或人質沒有直接關係的談判要求，是不可接受。官員指，以色列談判代表正在與斡旋國不斷談判，以努力縮小分歧，以促成以色列和哈馬斯近距離間接會談。