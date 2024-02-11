拉法人口增逾140萬 開戰勢引跨境難民潮

【本報綜合報道】以色列國防軍去年10月開始對巴勒斯坦加薩地帶發起地面行動，採用由北向南的進攻方向，逐一擊破及清除回教激進組織哈馬斯據點，如今把目標放在加薩地帶最南部城市拉法。這將是以色列開戰以來的最大挑戰，原因是大批巴勒斯坦平民一早逃到當地，一旦攻入勢必引發跨境難民潮，觸碰鄰國埃及的底線。

自以色列對加薩地帶採取地面行動後，大批巴勒斯坦平民遵照以色列國防軍的指示，持續由北部地區往南方「疏散」前往汗尤尼斯及拉法，避免因留在以方作戰區而被戰火波及。隨着以色列地面部隊攻入汗尤尼斯，拉法成為巴勒斯坦平民最後一個避難城市。加薩地帶人口總數約230萬，拉法戰前人口約28萬，如今再多140萬人。

埃及警告以色列 美反對重佔加薩 拉法位於加薩地帶南部邊境地區，邊境的另一方埃及政府已經多次警告以色列，任何在拉法的地面行動或引發大規模難民潮，均可能削弱埃以兩國1979年簽署的和平條約。埃及外交部發言人指出，以色列持續打擊人口密集地區，將創造一個不適於居住的現實情況，埃及立場非常明確，反對這種做法，「我們將不容許它發生」。

一旦以色列佔領拉法，意味整個加薩都落入控制。惟以色列至今未有明確說明戰後加薩地帶的管治方向，只強調不會再讓當地構成威脅、哈馬斯勢力永遠消失，但盟友美國在內的國際社會都反對以方重新佔領加薩地帶。