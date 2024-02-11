以軍擬雙重計劃 攻敵最後據點拉法

總理下令邊撤平民邊剿哈馬斯 以色列總理內塔尼亞胡上周五宣布，已經下令軍方制訂針對巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法的雙重計劃，撤走平民同時擊潰回教激進組織哈馬斯殘餘勢力；一旦有關計劃執行並實現目標，整個加薩地帶由北到南將落入以方控制。巴勒斯坦自治政府批評以色列此舉是越過紅線，將威脅地區及全球的安全及和平。

以色列總理辦公室發表簡短聲明，聲稱目前有4個哈馬斯戰鬥營身處拉法，如果他們留在該處，以色列無法實現消滅哈馬斯的戰爭目標，同時平民應該撤離戰鬥區。內塔尼亞胡因此命令以色列國防軍及國防機構，向內閣提交一項撤離拉法人口及摧毀哈馬斯戰鬥營的綜合計劃。聲明沒有交代行動時間表，以色列地面部隊已經包圍及攻入拉法以北的城市汗尤尼斯，並進入位於地中海沿岸的「人道主義安全區」。

以軍空襲拉法22亡 避難所中彈 以色列已經對拉法發動空襲，當地上周四晚上至上周五凌晨至少有兩棟住宅大樓遭擊中；加薩地帶中部地區也有兩處地點遭轟炸，包括一個改作為避難所的幼稚園。美聯社記者表示，根據運抵醫院的死者數量，當天的空襲造成22人死亡。加薩地帶衞生部門上周五表示，至今有至少27,947名巴勒斯坦人死亡，另有67,459人受傷。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯辦公室批評，內塔尼亞胡計劃在拉法升級軍事行動，旨在把巴勒斯坦人民趕出自己的土地。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處負責人拉扎里尼表示，拉法民眾的焦慮感及恐慌感與日俱增，他們不知道應該去哪裏。不願具名的以色列官員表示，將嘗試安排身處拉法的居民回到加薩地帶北部地區。

情況惡化 加薩民眾吃草充飢 加薩地帶人道主義情況持續惡化，英國傳媒上周五引述慈善組織ActionAid指出，部分加薩地帶民眾已經吃草充飢，形容「現時加薩地帶每一個人都飢餓，人們每天只有1.5升至2升的不安全飲用水，滿足他們所有的需求」。與此同時，聯合國初步數據顯示，在加薩地帶5歲以下的兒童當中，幾乎每10人就有一人嚴重營養不良。

美國一直就加薩地帶戰況施壓以色列，要求盡快縮減行動規模，以便促成與哈馬斯的停火協議。針對以色列有意攻入拉法，白宮國家安全委員會發言人柯比直言，美方不會支持以色列對拉法發動地面攻勢；美國國務院副發言人帕特爾指出，假如沒有考慮在拉法避難的過百萬名巴勒斯坦人，在當地採取軍事行動將釀成一場災難。本報綜合報道

以色列主戰坦克沿着加薩地帶邊境前進。（Getty Images圖片） 以色列士兵持續深入加薩地帶作戰。 巴勒斯坦加薩地帶地圖