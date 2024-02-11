大掃除誤丟手提袋 垃圾山尋回

台灣台中市一名女子日前大掃除時，不慎把裝有手袋、手機、證件及現金手提袋丟進垃圾車。經動員，沙鹿區清潔隊人員前往垃圾轉運站徒手翻垃圾，最終在垃圾山尋獲物品。台中市環保局表示，各區清潔隊常接獲民眾請求協尋當成垃圾丟棄重要物品，呼籲民眾掉垃圾前務必再作檢視。（綜合報道）