售刻經文穿山甲鱗 台女遭起訴

台灣台中市一名女子早出在網上售賣刻有經文穿山甲鱗片，開價100萬新台幣（約25萬港元）。由於穿山甲屬第一級瀕臨絕種保育類野生動物，她去年曾被內政部警政署保安警察第七總隊傳召說明案情。台媒前天報道，台中地檢署已偵結此案，決定以違反野生動物保育法落案起訴。（綜合報道）