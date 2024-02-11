北京法院判微信借貸案 紅包屬贈予 轉帳才可追

自從電子支付興起，內地民眾近年開始轉為透過通訊軟件微信旗下功能「微信紅包」或「微信支付」付款及轉帳等。北京市海淀區人民法院近日審結一宗民間借貸糾紛案時認定，微信紅包或微信支付在法律上存在性質差異，屬能否追回款項關鍵因素。

案情指，劉女士曾先後透過多種形式，借予微信好友周先生合共逾12萬元（人民幣‧下同，約13.2萬港元），包括透過微信紅包支付2,769元（約3,046港元），以及通過微信支付轉帳1.29萬元（約1.42萬港元）等。惟雙方之後關係破裂，劉女入稟法院要求周男償還全部借款，遭對方以有關款項均屬贈予為由拒絕。

釐清定義 雙方無上訴 經審理後，海淀法院認為微信紅包本身包含贈予之義，加上劉女支付目的正是資助周男生活，故此男方毋須償還2,769元。同時，由於沒有證據證明劉女透過微信支付行為帶有贈予意思，考慮轉帳金額，再加上周男過往還款紀錄等，法院認定該筆金錢屬於借款而非贈予，故判令男方需歸還1.29萬元。

上述裁決出爐後，無論是劉女抑或周男均無上訴，判決現已生效。海淀法院法官李囡補充，微信紅包及微信轉帳均透過微信操作付款，應從功能及屬性區分認定兩種付款性質不同之處。她指微信紅包體現微信社交功能，其轉帳金額上限僅得200元（約220港元），加上名為「紅包」（即利是），在通常情況下意味付款人自願贈予，毋須返還。相反，微信轉帳屬微信設置付款功能，是社會主體之間常用付款方式，故不具備贈予之義。

中國政法大學民商經濟法學院教授、副院長戴孟勇認為，上述判決實際上是綜合利用文義解釋、習慣解釋等合約解釋方法，並參考雙方締約背景及履行行為等因素，藉此確定具爭議合約內容，做法與相關規定正相脗合，也符合法理及人情，因此值得肯定。本報綜合報道