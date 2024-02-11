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除夕兩台男燒烤店衝突 一死
台灣台南縣上周五晚上兩名男子在燒烤店爆發衝突，其中一人用摺疊刀刺死了對方。警方到場後帶走兇手以及兩名涉案人員，案件調查正在進行中。疑犯周男在東區經營一間燒烤店，他日前在網上與一名41歲鄭姓男子發生罵戰。周男上周五與家人在燒烤店內團聚時，不料鄭男攜斧頭帶人上門鬧事。（綜合報道）
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