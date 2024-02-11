兩岸國際

砍傷僱主台漢被控 殺人未遂

台灣台中市一名男子不滿被僱主解僱和扣減薪金，去年12月拿刀猛砍僱主在內的兩人，兩人送院後脫離生命危險。當地傳媒上周五報道，台中地方檢察署認為犯罪事實明確，將已殺人未遂、傷害等罪嫌起訴他。檢方表示，被告坦承因遭僱主解聘，心生不滿才拿菜刀回公司尋仇，當下也有朝僱主頭部砍殺。（綜合報道）
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