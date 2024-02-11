全國鐵路 年初一料發送550萬人次

福建海事局上周五發布消息稱，兩岸海上客運直航迎來客流高峰，當日4條兩岸「小三通」航線共開出12班次，發送旅客1,213人次，發送旅客數量是去年除夕當天的近16倍。春運啟動以來，透過「小三通」航線往返兩岸的台民眾數量不斷攀升，農曆新年前共開行300班次，發送旅客5.3萬餘人次。

多地景區免費泊車

農曆新年期間免費泊車，成為愈來愈普遍的惠民舉措，不少地方已連續實施多年。其中雲南西雙版納景洪市假日旅遊指揮部日前發布公告，近期到當地旅遊度假遊客較多，城區和景區景點交通流量大，為滿足廣大自駕遊客車輛停放需求，方便遊客快速達到目的地區域停車，景洪城區機關單位及九大景區景點周邊停車場上周六至本月18日免費開放。