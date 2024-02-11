北京多個傳統廟會今年復辦
【本報綜合報道】新冠疫情過後，北京市地壇、龍潭、廠甸、大觀園、石景山遊樂園、八大處等傳統廟會今年全面恢復，周邊部分道路採取交通管制措施。昨日大年初一，北京雍和宮清晨7時開放予善信參拜，大批民眾提前一小時已在門外排隊等候。
相隔4年重開 大批民眾排隊
北京多個大型公園在農曆新年期間舉行傳統廟會，均是相隔4年重開。其中東城區的龍潭廟會自昨日至周五舉行，負責人預測首日的遊客較多。另外，年初一和年初五前往雍和宮、八大處、白雲觀等地覲香祈福遊客將較多，交通壓力較大，假期部分時段南新華街、白雲路、雍和宮大街將禁止機動車通行。當地交通部門指農曆新年期間，市內交通運行壓力總體不大。
應急管理部上周五舉行會議，檢視指導春運服務保障和重點產業領域安全管理工作，透過視訊系統調度各地春運保通保暢、雨雪冰凍災害應變、旅客服務保障狀況。會上另調度危化品等重點產業領域安全生產狀況，了解企業農曆新年期間生產負荷、重大危險源管控責任落實、職工輪休安排等情況。當局要求加強節慶活動、旅遊景點、人員密集場所的現場管理，落實相關工作。
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