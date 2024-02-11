北京多個傳統廟會今年復辦

相隔4年重開 大批民眾排隊

北京多個大型公園在農曆新年期間舉行傳統廟會，均是相隔4年重開。其中東城區的龍潭廟會自昨日至周五舉行，負責人預測首日的遊客較多。另外，年初一和年初五前往雍和宮、八大處、白雲觀等地覲香祈福遊客將較多，交通壓力較大，假期部分時段南新華街、白雲路、雍和宮大街將禁止機動車通行。當地交通部門指農曆新年期間，市內交通運行壓力總體不大。