新春孩童易病 內媒列保健貼士

【本報綜合報道】內地傳媒上周五報道，春節期間，孩童們都沉浸在歡樂的氛圍中，出外拜訪親友、品嘗美食、玩耍嬉戲是指定動作。然而，這也是兒童呼吸系統疾病易發多發的時候，呼籲家長們需注意一些要點，以保障孩子們的呼吸系統健康。

第三，注意個人衞生。個人衞生是預防呼吸系統疾病的重要措施之一。家長們應教育孩子們養成良好的衞生習慣，如勤洗手、勤換衣物、勤晾曬被褥等。第4，關注孩子症狀，及時就醫。春節期間也是冬季呼吸道感染高發時期，容易感染各種流行的病原。家長們應密切關注孩子們的身體狀況，一旦發現孩子有咳嗽、發熱、呼吸困難等呼吸系統症狀，應及時就醫。