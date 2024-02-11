鄉村特色旅遊路線 南 北歡騰賀新年

文旅部推各地68條 各具優點 農曆新年來臨前夕，內地文化和旅遊部日前推出「鄉村四時好風光——遊購鄉村 歡聚過年」一共68條全國鄉村旅遊精品路線，期望民眾能夠歡樂過年，同時充實假期生活。另外，內地無論是商圈抑或市集、城市還是鄉村，全國由北至南均以熱鬧節日氣氛送兔迎龍。

經文化和旅遊部及商務部共同指導，全國鄉村旅遊精品線路獲發布推廣，屬2024年遊購鄉村系列活動重要內容之一。據介紹，上述路線分成「多彩鄉村」及「歡聚過年」兩部分。其中多彩鄉村是以鄉村豐富多彩地域特色、物產民俗、民族風情、歷史文化及農耕文明等內容為亮點，藉此挖掘鄉村多元價值及拓展農業多種功能。至於歡聚過年線路突出冬季及春節時令特點，重點推薦內容包括年俗文化、節慶活動、賞冰玩雪、鄉村美食、年貨集市及溫泉養生等。

與此同時，內地官媒記者日前亦走訪北京市、黑龍江省、廣東省及寧夏自治區等地，親身感受無論是冰雪連天北方，還是溫暖如春南部，到處均呈現濃濃「年味」。例如，北京豐台大悅春風里廣場巨龍花燈及黑龍江省牡丹江穆棱市年貨市集成功吸引大批民眾紛紛前來拍影，就連寧夏銀川市賀蘭縣金貴鎮集貿市場亦出現繁忙景象。

在廣東廣州市，當地花市擺滿海棠花及劍蘭等花卉，吸引許多市民拍照問價。寧夏銀川市金貴集貿市場日常人流約為5,000至一萬人，卻在過年期間急增至超過3萬人，如今更成為聞名網紅市集。

多地增加食物供應 面對多地過年氣氛變得熱烈，商務部提到本年農曆新年假期較長，預計出行人次將創新高，加上全國近日出現大範圍雨雪天氣，做好生活必需品保供工作十分重要。例如，重慶市及山東省濟南市已展開低溫雨雪冰凍災害應對演練，湖南省亦指導大型商超開通網上銷售渠道，另山東省、河南省、陝西省、甘肅省及寧夏等地早在農曆新年前後就投放約3,100噸儲備肉、7萬噸蔬菜及500噸雞蛋，藉此增加市場供應。

商務部研究院副研究員洪勇指出，上述保供促消費安排是人民群眾放心消費、快樂過年有力保障。他稱針對節日期間消費需求增長及可能出現極端天氣等情況，相關部門積極採取措施，切實保障消費者能夠在農曆新年期間購買所需商品，讓大眾享受傳統佳節歡樂同時，消費可無後顧之憂。本報綜合報道