合作逾30年 中國巴西共研6衞星

【本報綜合報道】內地官媒上周六報道，中國國家航太局近日披露，中國和巴西在中巴地球資源衞星（CBERS）項目上取得豐碩成果。經過30多年，雙方共同研製出6顆中巴地球資源衞星，目前中巴地球資源衞星04星與04A星在軌運作良好。

中巴地球資源衞星合作項目始於1988年，由中國和巴西兩國政府主導，由中國空間技術研究院和巴西空間技術研究院合作開展研製工作。中巴地球資源衞星是中國最早發展的民用傳輸遙感衞星系列，借助衞星數據，中國與巴西等國家開展了廣泛的國際合作與交流。中巴地球資源衞星還擔任了《空間和重大災害國際憲章》值班衞星，並向聯合國災害管理與應急反應天基資訊平台等國際組織提供免費數據。

惠及農林業環境監測等 中國國家航太局有關負責人表示，中巴地球資源衞星數據惠及農業、林業、水資源管理、城市規劃、環境和災害監測等領域，在中巴兩國和國際社會得到廣泛應用，促進了中巴兩國的空間技術進步乃至全球的遙感應用合作。