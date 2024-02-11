大陸8氣球飄越台海中線

【本報綜合報道】台灣國防部上周六發布解放軍台海周邊海、空域動態，顯示上周五中國大陸罕有多達8個空飄氣球越過海峽中線，另有兩架解放軍軍機飛入台灣南北空域。媒體指出，解放軍台海周邊活動示意圖改新版以來，這是罕見複雜的一次。

台軍上周五早上6時至上周六早上6時期間，偵獲解放軍機5架次、解放軍艦4艘次持續在台海周邊活動，其中兩架軍機越過海峽中線，分別飛近基隆、鵝鑾鼻約43、92海里，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。上周五早上7時至晚上6時，共有8個大陸空飄氣球先後進入台灣北、中、南部應變區，高度在1.6萬至3萬呎之間，多集中在基隆，其中兩個更穿越本島空域。

另兩軍機飛台南北空域 台軍上周六表示，為使台灣民眾安全過節，空軍官兵完成戰備輪值計劃，肩負台海空防作戰重要任務的空軍部隊以最高標準，落實各項戰演訓任務。台軍強調，如有命令戰機會在最短時間內升空，立即前往台海中線執行戰備、空中攔截、監控任務，針對任何侵犯台空域的行為，F16V戰機能升空快速反應。台軍防空導彈亦完成戰備狀態，導彈部隊透過想定目標實施演練等。