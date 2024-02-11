南海角力 美菲海上合作活動 解放軍例行巡航

美國上周三至上周四聯同日本、澳洲在南海實施海上聯合行動後，上周五與菲律賓在同一海域展開海上合作活動，是去年11月及今年1月以來第3次。面對域外國家介入南海局勢，中國解放軍南部戰區同日在該海域展開例行巡航。

美國海軍上周五指，當天與菲律賓海軍在南海執行海上合作活動，重申兩國致力加強地區安全穩定。參與的部隊分別是美國海軍近岸戰鬥艦加布麗埃勒‧吉福茲號及MH60S直升機、菲律賓海軍巡邏艦葛雷戈里奧‧德爾‧皮拉爾號及AW109直升機，雙方編隊航行及參與先進策劃與海上通訊行動，旨在加強互操作性。

美菲近期第3度合作 美國海軍指出，海上合作活動加強聯合戰備狀態及能力，支援一個自由及開放的印太地區。

美國與菲律賓去年11月23日及今年1月3日先後實施一次海上合作活動，美方宣稱目的是進一步發展在海上領域的聯合能力。在第一次海上合作活動中，美方參與部隊也是加布麗埃勒‧吉福茲號，另有P8A海上巡邏機，菲方派出3架飛機及3艘艦艇參與。第二次海上合作活動規模最大，美方派出卡爾文森號航空母艦打擊群4艘艦艇，包括航空母艦、神盾巡洋艦、神盾驅逐艦，菲方派出兩艘巡邏艦及一艘登陸艦。

菲律賓武裝部隊上周六表示，海上合作活動已經成為菲美兩軍的例行活動，透過執行海上安全及海上領域意識行動，有效地加強兩軍互操作性。菲律賓武裝部隊指出，海上合作活動促進菲美兩國緊密合作，展示對一個自由及開放的印太地區承諾。

南部戰區除夕展決心 中國解放軍南部戰區上周五表示，戰區部隊全時維持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益。內地軍事專家張軍社分析指出，每逢假日解放軍尤其加強戰備狀態，南部戰區除夕夜發布當天開展軍事行動的消息，張認為這是為了表現堅決捍衞國家主權安全的決心，也是對企圖在農曆新年期間圖謀不軌的個別國家發出警告；強調解放軍對所屬海空域發生的任何動態情況都會嚴密掌握，同時隨時作出反應。本報綜合報道