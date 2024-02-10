北約蔑俄反自縛 謊言傷俄變敗北

俄烏戰爭，其實只是上世紀美蘇爭霸變成美俄爭霸的延續。美蘇之間的北大西洋公約與華沙公約組織，在歐洲的主要敵對區域並沒有開戰，是因為蘇聯領導的華沙公約國擁有強大的常規及核軍事實力，加上北約中的法國有離心，而德國在社會民主黨布蘭特、舒密特及施羅德掌政時期，與蘇聯關係友好，右派的總理科爾及默克爾，也為了經濟發展而親蘇親俄。這一切都使美國領導的北約無法策動軍事衝突。

不過蘇聯解體之後，美國霸權主義政府認為，成功和平演變強大的蘇共集團後，剩下的俄羅斯在整體軍事控制勢力及常規軍備上，都比不上不斷擴充的北約，經濟上更收縮成一個歐洲小矮人，比不上德、法、英，只剩下核武威脅。而北約國家亦歧視俄羅斯，譏諷俄軍裝備落後，軍隊散漫，不堪一擊；俄國經濟極單一，主要是個靠出口能源的「國際加油站」。

烏克蘭愈趨破敗 因此，華府認為俄羅斯已變得更易欺負，可下狠手，誘導俄國發動俄烏戰爭，不單止可以削弱俄國軍力，亦可癱瘓俄國經濟，顛覆普京政府至可進一步瓦解俄羅斯成一堆小國，以便西方盟友進一步瓜分垂涎已久的俄國天然資源。不過，如今俄羅斯在經濟、軍事及政治的優勢，證明西方對俄持有的歧視是幻覺，傳揚的是謊言。

美國及其盟友敢於支持烏克蘭做戰爭代理人以瓦解俄羅斯，是基於美、英盎格魯撒克遜族群，以及西歐的非斯拉夫民族，對斯拉夫民族的歧視；他們對斯拉夫民族，作出天主教化的西斯拉夫民族和東正教東斯拉夫民族的分別。西歐的北約國家就因此拉攏西斯拉夫的族群，例如捷克、波蘭、克羅地亞等加入以當小嘍囉，對抗俄羅斯，而利用烏克蘭這個東斯拉夫民族國家，作為戰爭代理人去削弱莫斯科，更是一石二鳥、促成內鬥消耗俄羅斯國力的陰險手段。由於普京會視烏克蘭為兄弟民族，軍事行動只屬「內戰」，故此對烏克蘭的打擊非常克制；相反，北約國家的「援烏」是有償的，戰爭無論勝負，烏政府都要出賣國家資產還債。只是戰爭愈耗下去，俄羅斯優勢不減，反而愈趨潰敗破爛的烏克蘭更加無可變賣，或令北約國家得不償失。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻