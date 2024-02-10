疑地震受損 新潟核電站牆裂滲水

【本報綜合報道】日本東京電力公司周三確認，位於新潟縣的柏崎刈羽核電站，在石川縣能登地區上月1日強烈地震後受損，出現多處牆表裂縫和地下水滲漏，都發生在處理放射性物質的管理區，但難以確定是否由地震造成。

東京電力公司周三總結自去年12月以來柏崎刈羽核電站出現的問題，在能登強震後巡邏，發現1號機組和6號機組渦輪機房存在地下水滲漏、牆壁和地板裂縫及門框部件損壞等問題。

地震發生時，6號機組緊急警報在電梯停止後未響起，4號機組廢液排放罐的警報無法解除；5號機組外的地下水泵控制面板出現地基下沉，東京電力公司將確認是否由地震造成。

東京電力公司曾經在能登強震後報告稱，未在柏崎刈羽核電站發現異常或液化損害。該核電站5號機組至7號機組主任菊川浩周三進一步解釋，稱損壞可能在地震前發生，強調重要的是相關損壞對安全性攸關的區域，沒有造成重大影響。

福島洩核污水 電站所長道歉 另一方面，針對東京電力公司福島第一核電站核污水淨化裝置洩出核污水，第一核電站所長田南達也周四拜訪福島縣政府道歉，縣政府亦要求查明原因，並防止類似問題再次發生。