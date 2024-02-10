測試攔截彈道導彈 美事隔兩個月再舉辦

標準3型Block IIA攔截導彈成功截擊中程彈道導彈目標。

太平洋用神盾系統 針對中俄朝及中東局勢 面對朝鮮半島局勢惡化、中東地區戰火四起，以及中國與俄羅斯重點發展彈道導彈，美國持續加強應對這種武器威脅的能力。美國導彈防禦局事隔兩個月後再度展開測試，周四在夏威夷州附近太平洋海域利用神盾武器系統，成功對一個性質複雜及具備反制能力的中程彈道導彈目標，展開追蹤、區別以及攔截。

成功區別複雜目標情景 美國導彈防禦局周四表示，當天聯同美國海軍成功執行代號FTX-23的測試，地點是夏威夷州考愛島太平洋導彈試射場，參與的部隊分別是神盾驅逐艦麥坎貝爾號與杰克‧H‧盧卡斯號、神盾陸基導彈防禦測試設施、先進雷達發展評估實驗室。測試涉及傳感器追蹤與通訊鏈能力，一枚配備反制措施的中程彈道導彈由美國空軍一架C17運輸機從空中投放後，神盾武器系統成功追蹤及區別這個「複雜目標情景」。

麥坎貝爾號其後發射一枚標準3型Block IIA攔截導彈，成功截擊該枚中程彈道導彈，驗證這款攔截導彈的額外性能。美國導彈防禦局宣稱，這是神盾武器系統面世以來，執行的其中一場最複雜目標區別及攔截任務。根據原定計劃，今次測試屬於追蹤活動，主要目的是從多個不同觀察角度的傳感器收集目標數據，攔截目標並非必須實現，但標準3型Block IIA攔截導彈與神盾武器系統成功展示額外的預留能力。

今次測試重點考驗神盾武器系統，應對配備反制措施的彈道導彈；反制措施是指來襲的彈道導彈除了搭載彈頭外，還有誘餌、干擾等反制能力，令守方難以對它實施成功攔截，例如攔截導彈擊中其「分身」誘餌而非「真身」彈頭。今次測試旨在提升屬於美國海軍一線部隊裝備的神盾武器系統，執行海基反彈道導彈任務的能力。

當局不足半年展兩測試 除了今次測試外，美國導彈防禦局過去不足半年內也展開另外兩場測試。最近一次是去年12月11日實施，測試對象是保護美國本土的陸基中段防禦系統，一枚升級版陸基攔截器成功採用新運作模式，在太平洋上空擊落一枚遠程彈道導彈。另一次是去年10月25日與美國海軍進行，神盾驅逐艦卡爾‧M‧萊文號實施整合空中及導彈防禦，合共發射6枚攔截導彈，同時擊落兩枚短程彈道導彈及兩枚反艦巡航導彈。本報綜合報道

麥坎貝爾號發射標準3型Block IIA攔截導彈。 C17運輸機從空中投放中程彈道導彈目標。 美國最近3次彈道導彈防禦測試