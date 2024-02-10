美軍月初空襲敍伊 料殺40武裝分子

【本報綜合報道】美國本月2日大規模空襲敍利亞及伊拉克，報復上月28日3名士兵在約旦死於伊朗武裝勢力攻擊。美國國防部周四公布，美方估計該次行動殺死40名武裝分子，又稱本月3日對也門叛軍青年運動的空襲，摧毀逾100枚導彈及發射器。

美國空襲敍利亞及伊拉克合共85個與伊朗武裝勢力有關的目標，翌日對付青年運動的行動同時摧毀對方「很多」通訊能力、無人機、無人艇、岸置雷達、空中監視能力、武器儲存區。美國國防部發言人賴德表示，美方不想升級局勢，這些打擊行動直接回應青年運動的行為，美方絕不猶豫地捍衞紅海航道的性命及商貿自由流通。

賴德表示，五角大樓初步評估認為，周三空襲伊拉克首都巴格達一輛汽車的行動，沒有造成平民受傷，車上當時只有一人，即武裝組織真主黨旅指揮官薩阿迪，他涉嫌直接策劃及參與對區內美國駐軍的攻擊。賴德透露，美方知悉報道稱一名平民死於美國首輪空襲敍利亞及伊拉克的行動，美國中央司令部仍然評估說法是否真確。

續打擊也門叛軍 美國中央司令部繼續與青年運動交手，也門薩那時間周四凌晨5時至晚上9時，美方合共執行7次自我防衞的打擊行動，對付青年運動4艘無人艇及7枚準備發射的反艦巡航導彈。美國中央司令部稱，上述目標對區內美軍艦艇及商船構成迫在眉睫威脅，行動將保護航行自由，以及為美國海軍及商船營造更安全的航行環境。