共和黨集體發聲 指拜登不宜做總統

【本報綜合報道】美國總統拜登私藏密件調查結果周四出爐，不予起訴但直指他記憶力差。對手共和黨隨即集體發聲，質疑拜登不適合連任總統。支持前總統特朗普的主要超級政治行動委員會發言人菲佛（Alex Pfeiffer）說：「若你衰老得無法受審，那你也衰老得無法成為總統」。

共和黨籍國會眾議院議長約翰遜、多數黨領袖斯卡利斯、黨鞭埃默和會議主席斯特凡尼克發表聯合聲明，指出調查報告最令人不安的部分，是有關拜登記憶力的結論，並認為一個不能為不當處理機密資訊負責的人，肯定不適合擔任橢圓形辦公室職務。共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）表示，報告結論並非對拜登的光彩描述。

另外，共和黨人也把特朗普早前因私藏密件而被檢控，與拜登的調查結果比較，指摘司法部對民主黨人手軟。共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）稱拜登多年來處理不當，把機密文件存放在特拉華州家中的車房，卻沒有受到任何指控。參議院司法委員會首席共和黨人格雷厄姆表示，很多共和黨人認為調查是雙重標準。