私藏機密文件案 檢察官拒刑事指控

【本報綜合報道】調查美國總統拜登私藏機密文件問題的特別檢察官許景，在周四發表的調查報告中指出，拜登「故意保留並披露機密資料」，但不會向他提出刑事指控，表示證據難以在毫無合理疑點下證明當事人有罪。

許景該份長達345頁的調查報告，在白宮沒要求刪改後發布。調查人員對147人進行173個訪談，當中包括拜登本人，他去年10月接受兩天問話。報告指出，拜登2017年不再擔任副總統時，就知道自己家中的機密文件，並且與當年出版的回憶錄的代筆人分享一些資訊。

仍相信故意保留並披露 調查人員指出，雖然拜登故意保留機密，但他們認為沒有足夠證據對他提出刑事起訴，因為一旦案件開審，陪審員可能「找到合理疑點」，因為2022年從拜登位於特拉華州的車庫發現阿富汗機密文件時，他作為總統是有權把機密文件保留在家裏；對於一個擔任副總統8年、幾乎每天及時常在家中查閱機密文件的人而言，在卸任不到一個月的時間裏，在家中發現機密文件可能是一件不起眼且容易忘記的事件。

報告又稱，很難判定拜登處理文件不當，因為在審判中，他很可能向陪審團展示自己「是富有同情心、善意、記憶力差的老人」；在審訊時，他已經是80多歲的前總統，要說服陪審團裁定他犯下一種需要「故意精神狀態」的重罪是很困難。

報告首次披露涉事文件被列為「最高機密」級別，涉及阿富汗的軍事和外交政策；其他包括一些拜登有關國家安全和外交政策事務的條目筆記，「涉及敏感情報來源和方法」。報告形容拜登的行為對國家安全構成嚴重風險，極其敏感的資訊很容易丟失或洩露到美國的敵對國家，但同時提到作出刑事追究，是特別檢察官辦公室解決這些風險唯一可用的手段，「但在此事上並不是適當的補救措施」。