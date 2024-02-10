科州禁特朗普初選 最高院大法官不認同

【本報綜合報道】美國聯邦最高法院周四審理前總統特朗普總統參選資格的上訴案，多位大法官質疑科羅拉多州有否從共和黨初選名單剔除當事人的權力。9位大法官休庭時未有表明何時作出裁決，外界普遍認為他們將作出對特朗普有利的判決。

未表明何時裁決 科羅拉多州最高法院去年底裁定特朗普煽動並鼓勵使用暴力和違法行動破壞權力和平移交，根據憲法第14條修正案第3條叛亂條款，取消他參與共和黨初選的資格。在周四兩小時的口頭辯論中，聯邦最高法院多數大法官都似乎認為，個別州份不可以決定是否禁止總統候選人參選，當中部分認為，只有國會才能夠執行上述條款。

被認為是保守派的首席大法官羅伯茨指出，第14條修正案的「重點」是在美國內戰後限制州份權力，質疑為何它賦權各州把總統候選人從選票剔出。另一保守派法官卡瓦諾也引用內戰時期一項裁決，指出從整個第14條修正案清楚地看出，國會才可以執行該條款；又表示科羅拉多州今次的做法，很大程度上是剝奪選民的選舉權。

羅伯茨憂慮，若科羅拉多州的做法成立，其他州會以牙還牙，據此判定民主黨或共和黨候選人失去參選總統資格，最終將由少數州份左右總統選舉。當地傳媒整理後指出，聯邦最高法院有8位大法官的態度比較開放，若特朗普陣營的論點成立，他們就會接受；只有自由派大法官索托馬約爾傾向支持科羅拉多州最高法院的判決。