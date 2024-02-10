拜登疑忘長子離世日 記憶力再受質疑

憤怒回應 隨即又弄錯埃及總統 美國總統拜登私藏機密文件，司法部特別檢察官許景周四發表調查報告，表示不會提出刑事指控。惟報告與事件沒有直接關係的內容引起熱議，指出拜登記憶力有問題，不記得兒子何時離世。當事人召開記者會回應，強調毋須他人提醒兒子逝世的日子，堅稱「我的記憶力好」，但隨即搞錯外國領導人的身份。

被指不記得何時成副總統 許景在報告提到，拜登在司法部辦公室接受問話時記憶力差，不記得自己何時成為副總統，不記得何時卸任副總統，甚至在長子博‧拜登2015年逝世後數年，不記得他何時離世。

美國傳媒指出，博‧拜登的姓名在調查報告出現16次，調查人員發現拜登保留兒子的照片，以及為數28箱放有外界因博‧拜登離世而致以慰問的信件。

正值今年11月舉行總統選舉，相比有關私藏機密文件的調查內容，報告有關拜登記憶力問題的內容，隨即成為全國輿論焦點。

拜登同日在白宮外交接待室召開記者會回應，憤怒地表示「他怎敢提這個問題？坦率地說，當我被問到這個問題時，我心想這關他們屁事。我不需要任何人、任何人提醒我，他（博‧拜登）何時離世」。

拜登同時透露接受許景問話的情況，表示前後花上兩天時間談論過去40年的事情，「但我同時正在處理一場國家危機」；又強調自己記憶力好，是最有資格完成總統工作的人選。不過，他之後回應記者提出有關以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的問題時，卻把埃及總統西西稱為墨西哥總統，疑似分不清美墨邊境與以埃邊境。

美國傳媒《政客》報道，白宮對許景的調查報告感到不滿，認為對方有關拜登記憶力的評論超出範圍。兩名高級官員表示，許景應該只處理拜登在私藏機密文件一事上有否做錯。

惟拜登助手同時明白，調查報告指出當事人的最大弱點，分別是其年齡及精神敏銳度，因此已經準備好迎來外界新一波有關拜登81歲高齡的新聞報道。

拜登是否忘記兒子何時離世似乎並非空穴來風，《紐約時報》引述曾經與拜登交談的人士指出，拜登仍然有時在私下對話中以現在式討論博‧拜登。報道指出，拜登與第一夫人吉爾上周末前往拜登競選總部前，曾經到訪兒子位於特拉華州的墓地。本報綜合報道