普京：西方停軍援烏 戰事數周內可完

【本報綜合報道】美國保守派名嘴、前新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）周四發布專訪俄羅斯總統普京的節目，是美國傳媒自2021年以來首次專訪普京。普京認為俄羅斯尚未實現對烏克蘭特別軍事行動的目標，但指若西方停止向烏克蘭提供武器，戰鬥數周內就能結束。

接受美媒訪問 大讚俄中關係 長達兩小時的專訪中，普京詳細闡述特別軍事行動的目標，包括禁止各種烏克蘭新納粹運動，要剷除堅持這種觀念、支持這種做法並試圖維護這種觀念的人。普京稱已忘記上一次與美國總統拜登通話的時間，最後一次通話是2022年2月特別軍事行動前，並提到自己與美國前總統特朗普有私人交往，也很喜歡美國前總統喬治布殊。

普京提到美國富豪馬斯克旗下公司完成首個人類大腦植入晶片手術時，形容馬斯克無人能擋，會做他認為合適的事情。對於涉諜美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）被拘押，普京重申他秘密獲取俄羅斯機密資料，但兩國特勤部門互相聯繫，解決換囚問題沒有禁忌。

普京也在專訪中開玩笑，當卡爾森詢問誰是2022年9月炸毀波羅的海北溪天然氣管道的幕後黑手時，普京打趣說「肯定是你」，並指卡爾森在爆炸當天有不在場證明，但美國中央情報局（CIA）沒有，暗示美國有能力和興趣炸毀北溪天然氣管道。

另外，普京大讚俄中關係，稱俄中雙邊貿易額達2,300億美元（約1.7萬億港元），兩國在高科技、能源和科學領域上有互補且平衡。他指出，對中國近期不斷擴大合作規模，目前中國與歐洲的合作比俄中合作增長速度更快；又稱歐洲在經濟上面臨各種問題，歐洲企業在千方百計地爭取打入中國市場，可能是歐洲人害怕中國企業不斷開發歐洲市場。