軍援烏以法案 美參院有進展

67票贊成票中，有17名共和黨參議員投下贊成，另有32票反對。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默形容，這是良好的第一步，承諾將繼續推進法案。暫時未知法案何時交至參院全體會議表決。惟共和黨人表明，會盡力推遲援助法案的表決。有分析指，即使參議院通過法案，控制眾議院的共和黨人仍然反對繼續支持烏克蘭，因此法案在眾議院的前景並不明朗。