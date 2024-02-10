軍援烏以法案 美參院有進展
【本報綜合報道】美國國會參議院周四通過程序動議，推進對烏克蘭及以色列提供軍事援助的法案，合共涉及950億元（美元‧下同，約7,410億港元）；其中約610億元（約4,758億港元）援助烏克蘭，約140億元（約1,092億港元）援助以色列。
67票贊成票中，有17名共和黨參議員投下贊成，另有32票反對。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默形容，這是良好的第一步，承諾將繼續推進法案。暫時未知法案何時交至參院全體會議表決。惟共和黨人表明，會盡力推遲援助法案的表決。有分析指，即使參議院通過法案，控制眾議院的共和黨人仍然反對繼續支持烏克蘭，因此法案在眾議院的前景並不明朗。
西方炮彈援烏 嚴重短缺
與此同時，英國傳媒周四報道，烏克蘭在西方火炮彈藥供應上面對「重大」短缺，烏克蘭國防部長烏梅羅夫上月底去信歐盟外交和安全政策高級代表博雷利，表示戰場上擁有最大彈藥的一方通常都是勝方，指出烏軍彈藥短缺的情況每天都增加，透露每天最低需求是發射6,000枚炮彈，但現時每天只發射2,000枚。
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