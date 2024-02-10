東部重鎮之役 西爾斯基涉戰略錯誤

【本報綜合報道】新任烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基在國內是備受爭議的人物，在俄羅斯全面侵略初期，他在部分重要戰事立功，包括保住首都，但其戰術風格使之受到批評，在東部戰略要地頓涅茨克州巴赫木特一役，因死守而付出沉重代價。

英國傳媒周四報道，西爾斯基1965年在現今俄羅斯首都莫斯科東面弗拉基米爾州出生，之後在當地軍事學院接受訓練；1980年代移居烏克蘭並見證該國獨立，同時加入烏克蘭軍隊。烏克蘭與親俄武裝分離勢力2014年在東部地區爆發衝突，他率領部隊參與2015年頓涅茨克州杰巴利采韋戰役。烏方在該場戰役敗陣，最終導致有利俄羅斯的停火協議，使之鞏固對頓巴斯地區的控制，並獲得足夠時間準備全面侵略。

因死守致慘烈傷亡 俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，西爾斯基同年3月擊退首都基輔周邊的俄方侵略部隊，同年秋天發動閃電式反擊，成功解放東北部大片領土，更多次與總統澤連斯基視察收復不久的城鎮，凸顯兩人的緊密工作關係。惟在接下來歷時10個月的巴赫木特血腥戰役，烏克蘭前線士兵批評西爾斯基作出的決定導致部隊傷亡慘重，部分經驗最豐富的戰鬥旅更因而全軍覆沒，他們認為對方應該一早下令戰術性撤軍。

有烏克蘭士兵接受訪問時批評，西爾斯基「冷酷無情地」拋棄士兵，部分人因此稱呼他為「屠夫」。當西爾斯基獲任命為武裝部隊總司令後，很多士兵公開及私下表達不滿，曾經與西爾斯基參加巴赫木特戰役的士兵直言「我們死定了」；有預備役官兵形容西爾斯基的領導力破產，「他的存在或以其名義發出的命令導致士氣低落，削弱對指揮層的信任」，批評其無作戰目標的戰術，耗盡軍隊寶貴的人力資源。