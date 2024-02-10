戰事僵局 策略變更 澤連斯基突宣布烏總司令換人

烏克蘭武裝部隊新舊總司令

面對與俄羅斯的戰爭陷入僵局、西方國家軍事援助不到位，烏克蘭總統澤連斯基周四作出2022年開戰以來的最大賭注，解除被指不和的武裝部隊總司令扎盧日內職務，由陸軍司令西爾斯基（Oleksandr Syrsky）接任。他同時提出軍隊改革的八大方向，包括提交一個反映真實戰場形勢、可行、詳細的行動計劃。

近日多次傳出扎盧日內將被解除職務的消息，外界一直等待官方何時正式宣布。澤連斯基周四在社交網發布與扎盧日內的合照，表示二人當天會面。貼文首先感謝對方過去兩年捍衞烏克蘭，雙方討論軍隊需要的「更新」，以及「更新」後的軍隊領導層人事組成。他宣布，現在是軍隊「更新」的時候，並提議扎盧日內留在團隊。

澤連斯基之後發表例行講話，首先重申國家及軍隊有能力勝出這場戰爭，之後宣布「我已經決定更新烏克蘭武裝部隊領導層」，強調這絕不關於政治，而是關於軍隊的制度、管理等，軍隊的行動必須變得更科技先進，將才必須重新調整，「總部各層級必須如同前線士兵，知道及感受前線情況」，提到只有少數士兵在前線戰鬥。

澤連斯基宣布改變作戰方針，軍隊領導層由新管理團隊接手，旨在令前線士兵與後方總部對戰事的看法一致，因此任命西爾斯基為武裝部隊總司令；這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏軍最重大的人事變動。澤連斯基形容西爾斯基是烏克蘭一名經驗最豐富的指揮官，涉及攻守兩方面，包括首都基輔防禦作戰、哈爾科夫州解放作戰。

提出軍隊改革8大方向 與此同時，澤連斯基提出軍隊改革方向，除了涉及今年行動計劃外，還有前線戰鬥旅必須接收有效的西方武器、解決後勤問題、每名將領必須知悉前線情況、對總部人數過多及不合理的情況作出調整、在軍隊建立有效的輪換制度、改善士兵訓練質素、設立無人系統部隊。他揚言若落實有效的改革，今年將是烏克蘭成功的一年。

有「鐵將軍」之稱的扎盧日內在社交網表示，「2022年的任務與2024年的任務不同，因此每人都必須改變並適應新的現實。剛剛會見最高統帥（澤連斯基），這是一場重要而嚴肅的談話，我們決定需要改變我們的方法及策略。」烏克蘭國防部長烏梅羅夫指出，每年的現實都不同，必須準備好應對今年，需要有新方法及新策略。

傳多項議題上意見相左 扎盧日內與澤連斯基兩人之間的分歧據報醞釀多時，扎盧日內去年底在傳媒一篇長文及採訪表示戰爭陷入僵局後，分歧變得更大。二人上月底討論今年徵兵人數時爭執，扎盧日內要求徵兵50萬人，但澤連斯基不同意，因為欠缺資金支持，目前大規模動員18歲至27歲男性亦不可取；據報在會上，澤連斯基向扎盧日內表明他被炒。本報綜合報道

烏克蘭士兵在巴赫木特向俄羅斯軍隊據點發炮。（Getty Images圖片） 澤連斯基提出軍隊改革八大方向