訛稱發射場內看火箭升空 售套票企業罰近173萬元

【本報綜合報道】海南省文昌市旅遊和文化廣電體育局前天通報，神州航太科普教育基地（海南文昌）有限公司早前售賣文昌航天火箭觀禮套票，宣稱最貴門票可在文昌航天發射場內觀看火箭升空，最終僅帶眾人前往周邊自建房樓頂觀看，最終被文昌市綜合行政執法局罰款約157.1萬元（人民幣‧下同，約172.8萬港元）。

通報指，神州航太科普教育基地早前在網上宣傳，顧客購票後可於1月17日當晚目睹火箭升空，若購買每人1,580元至2,888元（約1,738至3,177港元）貴賓票，更可在發射場內觀看，總共接待295人，涉款約28.5萬元（約31.4萬港元）。然而，有購買2,888元貴賓票顧客投訴，他被帶到附近樓頂，宣傳與實際情況不符。

經文昌市市場監督管理局介入，文昌市綜合行政執法局正式立案。神州航太科普教育基地遭罰款之餘，其法人代表余××及帥×亦被分別罰款1.1萬元（約1.21萬港元）和5萬元（約5.5萬港元）。