場邊指揮年幼球隊 「誰過你你就踢誰」

前中超腳教打茅波 觀戰家長激怒火 內地網絡近日流傳，廣西自治區北海市本月初舉行全國青少年足球邀請賽時，中超前球員、教練吳高俊在場邊指揮旗下年幼球員踢人，引起在場家長不滿。遼寧省足球運動協會周三宣布，已依法全省通報批評吳高俊，同時下令停賽12個月。

北海日前舉行本年度「基石渝皓杯」全國青少年冬訓邀請賽，由主教練吳高俊領軍的瀋陽奧颯啟星上周四在U10（10歲以下）年齡段出戰5至8名爭奪賽，對手是北京踢球者。

大比數落後即發命令 終罰停賽一年 面對球隊0比6大比數落後對手，吳高俊命令旗下球員，「他再過你你就踢他」，並問起：「踢不着球能踢着人不？」他其後繼續高呼，「誰過你你就踢誰，踢他」，甚至警告：「再進球就照人踢！」

當得悉吳高俊下達上述指示後，在場球員家長提出抗議，期望主裁判能夠介入，卻被告知根據規則沒有辦法作出處罰。內媒日前報道，瀋陽奧颯啟星球員此前在其他比賽已多次出現危險犯規及傷人動作。

針對以上事件，遼寧足協批評吳高俊上周四在比賽指揮過程中使用不當言論，引發不良影響，故依據《中國足球協會紀律準則》第五十三條、第五十五條、第四十八條規定作出處罰，停賽12個月。資料顯示，38歲的吳高俊曾效力遼寧宏運，在場上司職後衞，現已退役。本報綜合報道