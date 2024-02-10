雨雪損農產 湖北撥1.1億元救災

【本報綜合報道】農曆新年前夕，內地大部分地區雨雪稀少，各地氣溫陸續回升。內地氣象部門預測，全國在龍年最初數天除新疆自治區北部地區較多雨雪外，其他大部分地區維持晴朗天氣。至於湖北省等地經歷多日雨雪後，全省高速公路前天重新開通，不過農業損失嚴重，獲當地財政廳緊急撥付一億元（人民幣‧下同，約1.1億港元）支持農業生產救災。

氣溫回升 湖南高速路復通 由於影響省內低溫雨雪冰凍天氣已經結束，湖北省應急管理廳終止低溫雨雪冰凍災害四級緊急應變，陸空交通、電力供應等全部恢復正常運作。湖南高速集團前天亦公布，湘西、懷化、張家界、常德、岳陽、益陽、邵陽、婁底等受雨雪冰凍天氣影響較大市州，高速公路積雪基本清除，道路恢復正常通行，無滯留人員，全省高速公路運作態勢整體可控。

針對湖北及湖南省等地近日遭遇低溫雨雪冰凍災害，造成人員傷亡及財產損失，國家發展改革委安排中央預算內投資4,000萬元（約4,400萬港元），支持災區基礎建設及基本公共服務設施緊急復原重建，推動盡快恢復生產生活秩序。