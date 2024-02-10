防低溫節慶隱患 當局促加強監測特種設備

【本報綜合報道】踏入龍年前夕，市場監管總局周三召開2024年春節及全國兩會期間特種設備和重點工業產品質量安全監管工作調度會，要求充分認識市場監管領域安全生產工作形勢，深入研判低溫冰凍天氣、重點時段、重點領域各種潛在風險，切實加強特種設備和重點工業產品質量安全監管，防範遏制重特大事故和重大影響事件發生。

在會上，市場監管總局亦要求加強低溫雨雪冰凍天氣特種設備安全監測預警，督促企業加強冬季供暖鍋爐、熱力管道、燃氣管道等特種設備日常檢查，做好監督大型遊樂設施、客運索道、旅遊觀光車輛及人員密集場所電梯等特種設備檢查，以及做好重大節慶及重大活動特種設備安全保障。

同時，市場監管總局還要求緊盯燃氣用具、煙花爆竹、電動單車及冬季取暖用品等重點民生產品，以及液化石油氣、成品油、電線電纜等關係公共安全高風險產品，加強質量安全監管，要加強質量安全風險監測和應急處置，做好輿情監測及應對處置，提升應急處突能力，加強重點時段值班值守，有效應對各類突發事件。