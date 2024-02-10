湖北破買賣國家機關證件案拘60人

賣往境外組織洗黑錢

內地傳媒周四報道，民警去年2月抓獲犯罪團夥頭目唐×，其供稱前年在廣東省深圳市找到多人合作，收購他人名下的公司資料。該團夥以為人找臨時工賺錢為由，找到大批人註冊開公司，審批通過並取得公司營業執照後，再指派公司「法人」前往預約銀行開設對公帳戶，隨後以低價收購獲得公司相關資料，再將相應資料、證件、公章賣給境外，從中賺取巨額利潤。