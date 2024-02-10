海南98人涉黑案 主犯手術身亡惹關注

【本報綜合報道】海南省一宗涉及98人的涉黑案，案中第一被告上月28日在海南省人民醫院搶救無效身亡，病歷顯示其死因是腹主動脈瘤大出血所致心跳呼吸停止。連同今次，涉案人員已經有3人病死，此案仍然審理、尚未宣判，情況引起關注。

上述涉黑案第一被告是66歲李鐘飛，其家屬周三透露，他上月24日入院治療，診斷為感染性腹主動脈瘤破裂，4天後接受手術，期間腹主動脈瘤體破裂大出血，經搶救無效宣告臨床死亡。法院、檢察院、醫院等相關部門負責人翌日向家屬通報死訊，家屬希望外地法醫專家介入驗屍，檢察人員表示會跟蹤監督和審查。

案中第3人死亡 家屬要求驗屍 李鐘飛曾經是海口南北水果市場管理公司實際控制人、南北蔬菜市場投資人，2020年底被刑拘、翌年被捕。海南省檢察院第一分院前年提起公訴，指控李鐘飛等97人長期在水果、蔬菜等批發行業打壓競爭對手，長期銷售未經檢驗檢疫的不合格冷凍肉製品，拉攏腐蝕相關職能部門公職人員充當「保護傘」等，控以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪等。此案原本涉及98人，疑犯王強前年在提訴前病死，另一被告孫桂紅上月29日因病在海口市第四人民醫院去世。