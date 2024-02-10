美日澳艦艇南海演習

宣稱航行自由 援菲抗華 中國與菲律賓持續就南海主權問題衝突之際，被指是域外國家的美國、日本、澳洲，周三至周四派出軍艦在南海演習，宣稱有助促進航行自由、實現一個自由及開放的印太地區。美方也在外圍的菲律賓海展開多場海空軍事活動。

綜合美國海軍、日本海上自衞隊、澳洲皇家海軍發布的消息，參與演習的艦艇分別是美國神盾驅逐艦約翰‧芬恩號與近岸戰鬥艦加布麗埃勒‧吉福茲號、日本驅逐艦漣號、澳洲護衞艦瓦拉蒙加號，它們在南海某處海域組成各種編隊航行。

演練主題涉及戰術方面 美國海軍周四在新聞稿表示，這次多國航行鞏固美國、日本、澳洲的盟友關係，各方促進透明度、法治、航行自由，以及所有強調印太地區安全及繁榮的原則；又稱美方海軍艦艇定期與盟友及夥伴演習及行動、加強威懾，展示共享的決心。

日本海上自衞隊表示，今次演習目的是改善日方的戰術能力，以及加強與美國海軍及澳洲皇家海軍的合作，演練內容主要涉及戰術方面。澳洲皇家海軍表示，瓦拉蒙加號執行例行地區展現部署期間參與今次演習，部署行動展示澳洲國防軍能夠維持近乎連續性的地區展現外，也協助深化夥伴關係。瓦拉蒙加號上月底駛離位於悉尼的海軍基地，執行今年度首場地區展現部署行動，將展開連串訓練、演習、交流。

美國、日本、澳洲近年加強軍事合作，包括定期實施聯合演習。去年11月11日，三國聯同加拿大在菲律賓海舉行代號「年度演習」的多邊演習，美方派出卡爾文森號航空母艦打擊群參與。同月19日至20日，美國海軍、澳洲皇家空軍、日本海上自衞隊在日本沿岸實施聯合情報、監視、偵察任務，三方各出動一架海上巡邏機。上月24日，美國、澳洲、印度、日本、南韓在關島完成代號「海龍」的多邊反潛演習。

美夥4國軍機 關島基地集結 另外，美國近期在菲律賓海的軍事活動頻繁，繼上月29日派出航空母艦卡爾文森號及羅斯福號與日本海上自衞隊演習後，4架B52H戰略轟炸機進駐關島安德森空軍基地，並多次飛往南海「出入口」巴士海峽。美國本月5日至23日也在關島實施多國空軍演習「對抗北方」，演習首天有33架來自美國、澳洲、日本、法國、南韓的軍用飛機，在安德森空軍基地跑道「大象漫步」。本報綜合報道