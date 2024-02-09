軍情虛報俄潰敗 拜登開獅口援烏

有美國傳媒於去年12月報道，根據政府高層洩露提供給國會的軍情資料報告，俄羅斯自2022年2月24日發動特別軍事行動至當時，已有87%開戰時的地面部隊喪生，以及三分之二的坦克損毀。不過該報告亦指出，烏克蘭去年的夏季反攻已完全停頓，烏政府在現時的形勢下，無力奪回失去的領土。

美國著名軍事專家斯科特‧里特表示，如果俄羅斯軍隊真的死了約23萬人，那會是全面潰敗；任何蒙受如此巨大損失的軍隊，一定無力再戰鬥下去。而且，自烏克蘭於2022年9月發動攻勢節節勝利，奪回大片領土，俄軍選擇提早快速安全撤退，其後更構築大規模防線，之後是以守勢為主，消耗2023年夏季反攻的烏軍，特別是在巴赫木特戰役，俄軍用布袋戰術引烏軍不斷增援打消耗戰。因此，美國及烏克蘭估計2022及2023年兩大攻防戰役中，俄方死了18萬人，是完全不可信，當時俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團領導人提供的5萬人陣亡，就更加可信，他亦不會故意少報數字以便向普京政府討賞。

誇大戰績 爭取撥款 而更明顯的是，俄軍如今完全掌握了戰場的主導，這與美國情報所指的俄方傷亡慘重，非常矛盾。不過，如果大家了解到過去美國透過軍事情報可以「證實」伊拉克擁有大殺傷力武器，因而要大舉入侵，今次明顯又是另一個政府要求配合援烏的報告。

這個誇張報告的用意，是拜登政府想藉此說明先前美國不派一兵一卒，只花了1,000多億美元支持烏克蘭，便可消滅俄軍23萬人，實在非常划算，故此國會應再批准600億美元援烏撥款，繼續這場能大大消耗俄羅斯國力的代理人戰爭。拜登政府和北約鷹派均揚言，若美國國會不繼續支持烏克蘭而導致烏國戰敗，俄羅斯很快便會攻擊波蘭及波羅的海3國，屆時美國和歐洲就要派遣本國士兵參與第三次世界大戰。

美國共和黨則要求拜登政府先提出有效解決非法移民問題的方案，才會考慮援烏，共和黨籍的眾議院議長約翰遜要求可以追蹤援助款項的去向。此外，烏克蘭政府更要提供一個完整清楚的作戰計劃，使美國國會可以全面評估成效。援烏計劃還在兩黨討價還價中！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻