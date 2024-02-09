山東男打造新春照片牆 貼全家福3000張

今日是除夕，農曆新年是闔家團圓的熱鬧日子，民眾皆滿心期待節日來臨，除夕前更是忙碌地為過年作準備，希望與家人團聚，留下美好回憶。中國山東青島市48歲男子張延東自幼喜歡過農曆新年，每逢過年都會拍下全家慶節的場景。他在家設計了一面照片牆，更裱起逾3,000張全家福，猶如一條穿梭過去18年的時光隧道，他近日再度整理照片，再增添幸福的回憶。

不僅張延東希望能與家人團聚過年，創下美好回憶，浙江紹興一名84歲的獨居婦人同樣十分想念遠赴外地工作的子孫。自丈夫前年去世後，老婦便獨自在家生活，其家人最近在客廳安裝了一部智能攝影機，希望能經常與她視像通話。自此，她每天都守候在鏡頭前，盼望着能早日過年與家人團聚，更會將包好的湯圓帶到攝影機前與家人分享，每當接到孫女小胡電話，更顯得十分開心，所幸小胡指很快就能回家與祖母相聚。

新年除了能與家人團聚外，更是不少孩童趁機（手豆）利是的節日，江西省一名女童數年來靠（手豆）利是存下不少積蓄，近日卻因母親開玩笑告知，其數年來的積蓄都「過期」，無法使用，因而誤以為多年努力付諸流水，一度崩潰大哭，逗笑父母。過年同樣少不了湊熱鬧的親戚，湖南衡東一名男子近日回家過年，一大早起床便遭親戚圍在床邊，希望為他介紹交往對象，他頓時感到十分無措，更是連忙拒絕對方好意。

長隆動物園向大熊貓派福利 民眾興奮地迎接農曆新年之際，動物也不例外。廣東廣州長隆野生動物世界的飼養員近日向大熊貓派發節日福利，用竹筍、紅蘿蔔精心製作了「燒雞」、「鳳爪」和「螃蟹」等造型的大餐，大熊貓「梅清」吃得津津有味，非常可愛。本報綜合報道