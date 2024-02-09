馬拉佩赴澳洲國會講話 籲勿放棄巴新

【本報綜合報道】巴布亞新幾內亞日前爆出與中國談判警務合作協議，引起澳洲和美國關注。巴布亞新幾內亞總理馬拉佩昨日歷史性在澳洲聯邦國會發表講話，形容兩國是相依為命的兄弟姐妹，敦促澳洲不要放棄巴布亞新幾內亞。

表明全面改革公共部門 馬拉佩成為首位在澳洲國會發表講話的太平洋島國領導人，他向在近50年前幫助巴布亞新幾內亞總理走向獨立的澳洲前總理惠特蘭致敬，表示巴新是澳洲孕育的唯一國家。他承認首都莫爾茲比港上月發生騷亂後，仍然努力應對深重社會和經濟困難，但表明政府打算全面改革公共部門、警察部隊、司法機構，以改善狀況。

馬拉佩續指，巴布亞新幾內亞人民需要在生活許多方面獲得更大權力，但並非所有都是壞事，當地民主一如既往地強大，沒有像許多新興國家一樣倒下。他稱國家將繼續成長，絕不能夠繼續成為依靠援助的國家，必須成為自力更生、經濟獨立和強大的國家，這樣巴布亞新幾內亞也能夠幫助澳洲捍衞民主、維護和平，確保太平洋地區穩定。