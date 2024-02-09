波音認調查或礙生產 促供應商保持進度
【本報綜合報道】自美國波音公司737 MAX 9客機爆出艙門飛脫意外，聯邦航空局（FAA）加強審查生產線。波音公司供應鏈主管穆尼爾（Ihssane Mounir）周三承認，FAA的審查可能影響737系列客機生產，但希望供應商能夠繼續保持生產進度。
穆尼爾在西雅圖郊外舉行航空供應商會議，首次公開向供應商談及生產問題。他希望獲得供應商理解，並承諾波音公司將根據供應商的需要合作，無論是建立庫存還是有業務需求，以幫助它們保持穩定和提高生產品質。他也敦促供應商對可能導致生產品質下降的問題保持透明，並已經發出指導意見，減少737系列客機生產線上不按正常流程完成工作的問題。
FAA要求不得擴大生產
波音公司本月的供應商總進度計劃，要求供應商開始每月生產42架737客機，但FAA早前要求波音公司不得擴大生產，把737客機生產線的產量限制在目前每月38架，同時調查生產問題，更可能使波音公司供應鏈生產進度落後，視乎產量限制持續多久。
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