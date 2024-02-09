波音認調查或礙生產 促供應商保持進度

穆尼爾在西雅圖郊外舉行航空供應商會議，首次公開向供應商談及生產問題。他希望獲得供應商理解，並承諾波音公司將根據供應商的需要合作，無論是建立庫存還是有業務需求，以幫助它們保持穩定和提高生產品質。他也敦促供應商對可能導致生產品質下降的問題保持透明，並已經發出指導意見，減少737系列客機生產線上不按正常流程完成工作的問題。