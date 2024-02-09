指日本東電管理不足 華促國際社會監督

閥門打開40分鐘 洩5.5噸核污水 日本福島第一核電站核污水淨化裝置洩漏約5.5噸含放射性物質的核污水，當地傳媒指出事故或涉及人為錯誤。中國駐日本使館昨日批評，日方處理核污水一再出事，充分暴露東京電力公司管理混亂無序，日本政府監督措施不實不力，再次證明核污水處理裝置不具長期可靠性，更凸顯國際社會監督的必要性。

滲透地面 輻射量超約240倍 日本傳媒昨日報道，根據東京電力公司的說法，洩漏的核污水相信大多滲透地面，現場周圍的輻射量高出約240倍。當時淨化裝置使用「不含放射性物質的水」沖洗管道，但本應手動關閉的閥門被打開而漏出核污水，持續洩漏40分鐘。廠房旁地面鋪有鐵板，核污水有可能從縫隙滲透下去，東京電力公司昨日回收現場周圍土壤。

中國駐日本使館發言人回應時表示，福島核污水排海事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益，中方嚴肅敦促日方正視周邊鄰國和國際社會關切，以真誠態度同利益攸關方充分協商，全面配合建立利益攸關方充分實質參與的有效國際監測安排，切實以科學、安全、透明方式處理核污水，同時希望日方及時公開有關資訊。

中國內地因應日本向大海排放福島核污水，全面停止進口日本水產品。日本傳媒昨日報道，中日雙方在工作層面保持溝通，但對核污水排海的討論遲遲未見進展。中方同意展開專家討論，但成員及具體磋商內容未公布，日方希望通過基於科學依據的反覆討論，就安全性達成共識。日本此前與南韓及太平洋島國召開說明會，原子能規制廳和東京電力公司負責人等專家參加，但沒設置以中國為對象的會議機制。

中日兩國上周五舉行外交部司局長磋商，但沒有精通核能及科學的專家出席。日本外交消息人士表示，若採用會議機制的形式需要時間，又提到中方反應遲緩；日本政府相關人士認為，即使公開討論亦只會凸顯分歧，中國不會改變方針，今後會否因應共識撤銷水產品禁令不明朗。日方仍然打算暗中溝通，尋求與中方的契合點。

敦賀核電站機組冒煙 另一方面，日本福井縣敦賀核電站一號機組機房昨日清晨冒出濃煙，暫時無人傷亡。事發當地時間早上約6時30分，管理方日本原子力發電證實，渦輪機房空調系統的火警警報被觸發；消防部門稱尚未證實現場發生火災。敦賀核電站一號機組2017年開始退役廢爐，福井縣政府表示，核電站周圍監測站的測量輻射讀數沒有變化。本報綜合報道