美核安全局指工作量創新高

【本報綜合報道】美國正在對海陸空核三位一體打擊力量實施現代化，國家核安全局局長赫魯比（Jill Hruby）近日在公開場合表示，局方過去一年已經向國防部交付超過200枚現代化核武；又稱面對海內外的重大核安全挑戰，該局現時根據要求處理的工作，是自第二次世界大戰研發人類首枚核武的「曼哈頓計劃」以來最多。

全球核部署及威脅升溫 國家核安全局上周四公布赫魯比在核威懾峰會的演講全文，她指出全球核形勢以往某些時候更危險及更動態，例如過去一年俄羅斯在白羅斯部署戰術核武、增加與伊朗及北韓的夥伴合作、拒絕與美國展開軍備控制對話；中國繼續以快速的步伐，對核武庫實施現代化及擴充，同時引入先進技術，例如高超音速及新軍民兩用技術。

赫魯比提到，國家核安全局的任務分別涉及核威懾、核不擴散與反恐、海軍反應堆，並指出為了維持美國的海軍優勢，必須繼續在艦艇用核反應堆取得進步。美國也需要「活化」老舊的相關基礎設施，並跟得上新興技術的步伐。她強調重建國家核基礎設施的重要性，很多都在「曼哈頓計劃」期間及第二次大戰結束後不久設置。

此外，赫魯比宣布在B61-12型重力核彈及W88 Alt 370潛射核彈頭取得重大進展，表示這兩項核武項目完成度已經達到一半，並且沒有出現延誤的情況。她同時提到美國去年10月宣布研製新一代B61-13型重力核彈，取代現役同類別武器B61-7型，以及最新的國防授權法案批准海射核巡航導彈，目標是2034年時具備初始作戰能力。