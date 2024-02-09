包含援以烏 美參院9227億撥款未推進

【本報綜合報道】美國國會參議院日前以民主、共和兩黨名義，公布總值1,183億美元（約9,227億港元）的一籃子撥款法案，涉及援助烏克蘭及以色列、打擊美墨邊境非法移民等問題。該法案周三進行程序性投票，但大多共和黨人反對邊境安全政策相關內容，令法案沒法推進。

參議院民主黨人周三試圖為一項向烏克蘭、以色列和其他盟國提供軍事援助的法案爭取更多共和黨人支持，但這些對外援助與南部邊境政策變化掛鈎，引起一些共和黨人批評，認為阻止非法移民湧入的監管措施不夠嚴格。投票結果以49票贊成對50票反對，未能繼續在民主黨掌控的參議院推進，只有4名共和黨議員投贊成票。

共和黨人反對邊境安全政策 共和黨人反對該法案邊境安全政策相關內容，但是表示仍然可以批准同一法案內有關援助烏克蘭和以色列的內容。有份談判的共和黨參議員蘭克福德（James Lankford）表示，部分人表明法案有政治上的分歧，現在不是解決邊境相關問題的時機，應該留待總統選舉解決。