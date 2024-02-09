北溪天然氣管爆炸 瑞典結束調查

【本報綜合報道】俄烏戰爭爆發後，波羅的海北溪1號及2號天然氣管道前年9月被炸毀，誰是幕後黑手至今未有定論。瑞典檢察官辦公室周三宣布，北溪天然氣管道爆炸事件的初步調查已經結束，原因是因為瑞典政府認為調查沒有理由再繼續。

北溪天然氣管道從俄羅斯出發，經波羅的海海底抵達德國；事發地點位於瑞典及丹麥附近海域，瑞典、丹麥和德國分別調查此事件。瑞典方面啟動初步調查的目的，是調查這次破壞活動是否是針對瑞典，進而威脅該國安全，但調查證明事實並非如此。瑞典調查負責人、檢察官永奎斯特表示，初步調查是系統性和徹底的，根據目前的情況，可以說瑞典對此事缺乏管轄權。

德方調查行動仍繼續 另一方面，德國聯邦刑事犯罪調查局表示繼續調查行動，瑞典結束調查不會對德方產生影響，甚至可能受益於瑞典調查的結束，因為瑞典方面可以轉交相關證據。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫於周三表示，瑞典結束調查後，俄羅斯將關注德國對爆炸事件的調查，同時強調俄方曾經多次索取有關調查的訊息，但是都被拒絕。