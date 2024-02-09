俄攻烏多個城市 5死51傷

【本報綜合報道】烏克蘭多個城市包括首都基輔周三遭俄羅斯導彈及無人機攻擊，造成至少5人死亡及51人受傷。

烏克蘭軍方表示，基輔西南部一幢公寓被擊中，造成4人死亡及40人受傷；一枚被擊落的導彈損壞電線，導致基輔部分民居停電。南部城市尼古拉耶夫也有一名男子在空襲喪生，另有6人受傷；哈爾科夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克、利沃夫等多個地區亦遇襲。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內表示，俄羅斯發射64枚導彈及無人機，其中44枚被攔截。

澤連斯基促歐盟獨供烏炮彈 另外，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利訪問烏克蘭，周三與烏克蘭總統澤連斯基會晤。澤連斯基要求歐盟停止向其他國家出口炮彈，只提供予烏克蘭。博雷利稱，自己首要任務是調動更多歐盟軍事裝備，並強調歐洲將繼續支持烏克蘭。

博雷利訪問烏克蘭期間，參觀烏軍無人機軍隊計劃的生產場地和製造過程。他大讚烏克蘭無人機軍隊令人驚嘆，正在幫助保衞國家，非常欣賞烏克蘭人的創造才能和發明，並指烏克蘭有潛力成為一個技術國家。